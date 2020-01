"Das Leben ist wunderschön" Bar Refaeli meldet sich nach der Geburt ihres dritten Kindes zu Wort

Bar Refaeli (34) ist zum dritten Mal Mutter geworden. Das hat das israelische Model nun auch selbst bestätigt. Auf Instagram teilte Refaeli ein Foto, das sie strahlend in OP-Hemd im Krankenhaus zeigt. Dazu kommentierte sie: "So sieht echter GLAM aus. Das dritte Baby in dreieinhalb Jahren", schrieb sie und fügte drei Küken und das Hastag "Familie ist Alles" hinzu. Zusammenfassend schrieb Refaeli zu einem Herz noch den Satz: "Das Leben ist wunderschön".