"Das Leben ist verdammt hart" Sängerin Sia muss ständig Schmerzen ertragen

Die australische Sängerin Sia (43, "Chandelier") hat sich auf Twitter überraschend privat gezeigt. In einem Tweet erklärte sie, dass sie an einer Form des Ehlers-Danlos-Syndroms (EDS) leide. Dabei handelt es sich um eine Gruppe angeborener Störungen. Wegen ihrer "neurologischen Krankheit" leide sie an "chronischen Schmerzen", erklärt Sia.