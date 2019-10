"Das Leben ist schön" Laura Prepon und Ben Foster erwarten ihr zweites Kind

US-Schauspielerin Laura Prepon (39, "Orange Is The New Black") und ihr Ehemann und Kollege, Ben Foster (38, "X-Men: Der letzte Widerstand"), erwarten wieder Nachwuchs: "Wir freuen uns sehr bekannt zu geben, dass unsere Familie wächst. Das Leben ist schön! #schwanger", schreibt die 39-Jährige auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete sie ein Bild, das sie mit bereits ansehnlichem Babybauch und ihrer Erstgeborenen auf dem Arm zeigt.