Passagiere kritisieren mangelndes Krisenmanagement

Und bei der späteren Evakuierung des Zugs hätten andere Fahrgäste einen Senior – Passagier Hahn schätzt ihn auf über 80 Jahre – begleiten müssen, weil sonst keiner als Hilfestellung da gewesen sei. Hahn ist nicht der einzige, der über das mangelnde Krisenmanagement bei Twitter schimpft. Eine Frau namens Lauren Cheney schreibt auf Englisch: "Ich verstehe Gott sei Dank etwas Deutsch, aber viele andere hatten keine Ahnung, was vor sich geht. Die ganze Situation wurde sehr schlecht gemanagt."

Am Ende kommt Hahn nahezu drei Stunden später als geplant in Grafing an. Und das auch nur, weil er es bei der Evakuierung des Zugs gegen 21 Uhr in den Ersatz-Meridian aus Salzburg schafft. Der ist ebenfalls sehr voll.

Bayerische Oberlandbahn nimmt Stellung

Sprecherin Anna Graser von der Bayerischen Oberlandbahn (BOB), zu der Meridian gehört, teilte der AZ am Montag mit, dass die Fahrzeugsteuerung eines Flirt-Triebzugs ausgefallen gewesen sei. Warum hat die Störung so lange gedauert? Selbst habe der Lokführer das Gefährt nicht mehr in Gang setzen können. Auch das Abschleppen habe nicht geklappt. Eine Evakuierung sei notwendig geworden.

300 Passagiere konnten demnach mit dem zweiten Meridian aus Salzburg fahren, der Rest mit dem Meridian, der eigentlich als Abschleppzug gedacht war, nach Rosenheim. Erst um 22.30 Uhr waren alle Gäste verteilt. Der "Schadensumfang" habe sich auch so ausgewirkt, dass Durchsagen nur im vorderen Zugteil zu hören gewesen seien, heißt es in einer offiziellen Mitteilung weiter. Erst ein Notfallmanager konnte die Durchsagen manuell für beide Zugteile aufnehmen.

Über die Toiletten-Situation sagt die Sprecherin der AZ: "Der M79038 bestand aus zwei Triebzügen Typ Flirt. In einem Zugteil waren nach unserem Kenntnisstand zwei von vier WCs funktionsfähig, in dem anderen waren alle WCs funktionsfähig."

Entschädigung für betroffene Fahrgäste

Der SPD-Abgeordnete Florian von Brunn kritisiert die Oberlandbahn und sagt an Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) gerichtet: "Es muss darüber nachgedacht werden, solchen Unternehmen in Zukunft nicht mehr den Zuschlag zu geben. Wenn die Betreiber unter öffentlichem Verkehr offenbar schlecht gewartete Schrottzüge verstehen, in denen Menschen stundenlang an einem heißen Sommertag im Stich gelassen werden, muss der CSU-Minister handeln!"

Für betroffene Fahrgäste bietet die Oberlandbahn eine gesonderte Entschädigung an. Fahrgäste sollen sich an den Kundenservice des Meridian wenden.

