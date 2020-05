Damit tastet sich auch die Motorsport-Königsklasse langsam aus der Krise, wenn auch vorerst in ungewohnter Form. Die Rennen werden abgeschottet ohne Zuschauer stattfinden. Ein Modell wie in Österreich, mit gleich zwei Rennen an einem Ort, könnte in diesem Jahr zur Gewohnheit werden, meint Danner, schließlich drängt die Zeit: "Die Zahl der Rennen, die Liberty Media unbedingt erreichen muss, ist die 15. 15 Rennen sind die Maßgabe aller übertragenden Fernsehsender", sagt Danner über das Problem des Formel-1-Rechte-Inhabers: "Kommt man da drunter, gibt es weniger Geld." Nun wird dringend nach Strecken gesucht, die trotz Corona-Pandemie Rennen stemmen können.