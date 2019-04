Das kann das schlaue Display Lenovo Smart Display im Test: Der Google Assistant kommt in die Küche

Für kompliziertere Rezepte lassen sich nicht nur alle Zutaten anzeigen, einzelne Kochschritte können auch nach und nach abgearbeitet werden. Weiß man beispielsweise nicht, wie man Gemüse oder Pilze sautiert, so kann man sich auch das erklären lassen. Und wenn gar nichts anderes mehr hilft, dann lässt sich auch prompt ein entsprechendes Anleitungsvideo bei YouTube finden. Mit dieser ausführlichen Hilfe dürfte wirklich jeder zu einem guten Koch werden.

Zwei Modelle, eine gute Erfahrung

Insgesamt lassen sich so ziemlich alle Aufgaben erledigen, die man auch mit smarten Lautsprechern von Amazon, Google, Apple und Co. bewältigen kann. Nur kommt hier eben auch noch die Anzeigekomponente hinzu. Außerdem ist auch eine Kamera verbaut, wodurch unter anderem Videoanrufe (per Google Duo) wie bei einem Smartphone möglich werden.

Daneben lässt sich das Display - fast schon selbstverständlich - auch als kleine Zentrale für das smarte Zuhause verwenden. Sind alle gewünschten Services einmal verlinkt, ist es beispielsweise kein Problem mehr, Philips-Hue-Lampen oder Kameras von Nest - und nach Herstellerangaben über 5.000 andere Smart-Home-Geräte - anzusteuern.

Die Lautstärke und Soundqualität des Lenovo Smart Displays sind für den Hausgebrauch vollkommen ausreichend, ein Klangwunder darf man sich von den jeweils verbauten 10-Watt-Lautsprechern allerdings nicht erwarten - wie auch bei den meisten anderen smarten Geräten.

Erhältlich ist das Lenovo Smart Display in zwei Größen: zum einen mit 10-Zoll-Display und Bambus-Verkleidung auf der Rückseite (239 Euro) und mit etwas kleinerem 8-Zoll-Display und grauer Rückseite (179 Euro). Das größere Display, das spot on news ausprobieren durfte, bietet eine Auflösung von 1920 x 1080, das kleinere stellt 1280 x 800 Bildpunkte dar. In Sachen Bildqualität erwies sich der Screen als hell und farbenfroh, weshalb es durchaus Spaß machte, Videoinhalte und Bilder auf dem Gerät anzuschauen.

Das Design fällt unterdessen weder besonders positiv noch negativ auf. Das Device gibt sich moderner als mancher Konkurrent, wirkt trotz seiner Größe aber nicht wuchtig.

Sicherheitsbedenken?

Wer nach der zügigen und größtenteils selbsterklärenden Einrichtung über die "Google Home"-App Angst hat, dass ihm das Lenovo Smart Display ständig zuschaut und zuhört, der kann zumindest etwas beruhigt sein. Mit physischen Schaltern am Gerät selbst lassen sich Mikrofon und Kamera ausschalten beziehungsweise mit einer Blende bedecken.

Alles in allem zeigte sich das Lenovo Smart Display beim Ausprobieren als ein rundherum durchdachtes Gerät. Gerade für Freunde des Kochens - oder jene, die es werden wollen - könnte eine Anschaffung lohnend sein. Und ganz ehrlich: Zumindest spart man sich dann schon mal das Geld für neue Kochbücher.