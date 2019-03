Okwuazu O. hatte angegeben, vor einem der Polizisten auf die Knie gefallen zu sein – aus Verzweiflung, nachdem man ihm eröffnet hatte, dass er noch am gleichen Tag abgeschoben werden sollte. Er habe den Beamten an den Beinen umfassen wollen. Es sei zu einem "Hin und Her mit den Händen" gekommen. Plötzlich sei die Pistole aus dem Holster gefallen. Da habe er sie an sich genommen, so O. "Es wollte mir ja keiner zuhören."