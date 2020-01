Das kam nicht im TV Raúl Richter und Vanessa Schmitt wollen zusammenziehen

Die diesjährige Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist voll im Gange. Doch wie das so ist, wenn man 24 Stunden aufeinanderhängt und sich austauscht, schafft es nicht jedes Detail jeder Unterhaltung auch in die Sendung. Dabei ist vor allem Ex-"GZSZ"-Star Raúl Richter (32) ziemlich auskunftsfreudig, was sein Liebesleben angeht. Nun plauderte er in einem RTL-Video Details über seine Beziehung zu Freundin Vanessa Schmitt (24) aus.