Das Jahr 2020 in Bildern Reese Witherspoon startet neuen Social-Media-Trend

Stars der #2020challenge: von Davis und Garner über Ruffalo bis Washington

Reese Witherspoons "Little Fires Everywhere"-Co-Star Kerry Washington (43) war neben Mindy Kaling (41, "Ocean's 8") eine der Ersten, die sich an der neuen Challenge versucht hat. In ihren neun Fotos findet man etwa ihre Figur Olivia Pope aus der Serie "Scandal". Oscarpreisträgerin Viola Davis (54) wiederum hat unter anderem Bilder von sich als Annalise Keating in "How to Get Away with Murder" verwendet. Sie musste ihren Kolleginnen in Bezug auf 2020 zustimmen, schreibt Davis.