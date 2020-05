Weil die Polizei seinem Vater die Schuld gibt, sucht Houki Zeugen

Am Tag nach dem Unfall telefoniert Murat Houki mit dem zuständigen Polizeibeamten: "Er gab meinem Vater die Schuld an dem Unfall und riet mir, ich solle mich mit der Versicherung des Unfallfahrers in Verbindung setzen, weil dessen Heckscheibe durch den Unfall beschädigt worden sei", sagt Murat Houki.