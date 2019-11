Was genau ist NPS?

Die Basis für NPS sind harmlose Kräuter wie Pfefferminze, Oregano oder Damiana-Kraut. Substanzen, die im Internet problemlos zu bestellen oder in Naturkostläden zu kaufen sind.

Auf die jeweiligen Trägerstoffe werden die psychoaktiven Substanzen aufgesprüht – zumeist synthetische Cannabinoide. Sie haben mit THC, dem wichtigsten berauschenden Stoff von Cannabis, nichts zu tun. Sie sind "um ein Vielfaches stärker in der Wirkung", betont Jörg Beyser.

NPS ist bekannt als "Pinky"

2016 starben in Bayern 40 Menschen an NPS. 27 von ihnen an einer einzigen Substanz, Szenename "Pinky": U-47700 ist bereits in Dosen unter einem Milligramm extrem gefährlich. Selbst Hautkontakt kann zu gravierenden Gesundheitsschäden bis zum Tod führen, schreibt etwa das österreichische Kriminalamt.

Inzwischen ist die Substanz vom Markt verschwunden. Möglich wurde das 2016 durch das verschärfte NPS-Gesetz. Seitdem können nicht nur einzelne Substanzen, sondern ganze Stoffgruppen verboten werden. Das erschwert den Herstellern die Produktion, sie können seitdem Verbote nicht mehr so leicht umgehen.

Mittlerweile sinkt die Zahl der Todesopfer. 2017 starben 37 Menschen, im vergangenen Jahr gab es laut bayerischem Innenministerium noch acht Todesopfer.

NPS kann zu Organversagen führen

Das Risiko, das Konsumenten der Designerdrogen eingehen, ist hoch: Organversagen, Depressionen, Psychosen – die Liste der möglichen Gesundheitsschäden ist lang. NPS könnte auch ein Grund für die zunehmenden Angriffe auf Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute sein, vermutet Jörg Beyser.

Ständig kommen neue Designerdrogen auf den Markt. "2018 wurde etwa jede Woche eine neue psychoaktive Substanz an das EU-Frühwarnsystem für neue psychoaktive Substanzen gemeldet", heißt es im aktuellen Europäischen Drogenbericht.

"Das könnte sogar ein Grundschüler"

Die verwendeten Chemikalien stammen oft aus Asien, meist aus China. "Die Analyse ist schwierig und zeitaufwendig, die Stoffe werden sich immer ähnlicher", sagt Chemiker Michael Uhl. Selbst die Chemiker beim LKA, die über hochmoderne Geräte verfügen, haben manchmal Probleme, die Stoffe einzuordnen. Freeze-Päckchen, die unlängst in München im Bahnhofsviertel beschlagnahmt wurden, werden derzeit analysiert.

Die Chemikalien auf Kräuter aufzubringen, ist leicht. Dazu genügen im Prinzip ein Kochtopf und ein Haushaltsmixer. Michael Uhl: "Das könnte sogar ein Grundschüler."

Die Dosierung von NPS ist besonders schwierig

Deutlich schwieriger ist die Dosierung. Die Chemikalie wird beispielsweise in einen Betonmischer oder Küchenmixer gespritzt, doch die Geräte verteilen die Substanz nicht immer gleichmäßig. Die Dosierung auf dem Trägermaterial schwankt daher stark, manchmal innerhalb einer Trommel bis zum Zehntausendfachen. "Deshalb kann es passieren, dass jemand eine Dosis konsumiert und nichts spürt. Man aber beim nächsten Päckchen aus derselben Lieferung tot umfällt", warnt Jörg Beyser.

NPS werden sich nicht mehr vom Drogenmarkt verdängen lassen, sagen Experten. "Das Ziel ist nicht, die Konsumenten zu kriminalisieren", betont LKA-Sprecher Carsten Neubert. "Es geht darum, Hersteller, Vertreiber und Händler aus dem Verkehr zu ziehen."