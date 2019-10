"Das ist so ein Männerding" Janina Uhse: Mit diesem Gericht macht ihr Ehemann sie glücklich

Uhses große Leidenschaft ist das Kochen. Daher sei sie zuhause "in der Regel für das Essen zuständig". Es gebe aber auch Ausnahmen. "Wenn ich nach einem langen Arbeitstag wirklich einmal müde nach Hause komme, dann kocht auch schon mal er", so die 30-Jährige, die mit "Meine Glücklichküche" jetzt ihr erstes Kochbuch veröffentlicht hat. Womit ihr Liebster sie verwöhnen kann, verriet Uhse gleich mit: "Am ehesten mit seiner Bolognese." Die könne er einfach "viel besser" als die Schauspielerin selbst. "Und ich glaube auch, dass das so ein Männerding ist: Spaghetti Bolognese."