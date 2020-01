"Das ist nicht euer Ernst?" Der Weg ins Dschungelcamp bringt Detlef Steves zum Fluchen

Der Ranger führt "Deffi" aber nicht direkt zu Zietlow und Hartwich. Er muss an einem Tisch Platz nehmen, auf dem ein Teller mit Deckel steht. Die Reaktion von Steves: "Das ist nicht euer Ernst?" Das Szenario erinnert stark an eine Dschungelprüfung. Auf Instagram orakelt der 51-Jährige dazu: "Ob ich alles drin behalte und was da so in meinem Leib in feinster Gourmet-Manier reingeht..."