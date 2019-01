Das ist ihre Dschungelcamp-Bilanz Ex-Porno-Star Sibylle Rauch hat ein Geheimnis

Schauspielerin und Ex-Pornodarstellerin Sibylle Rauch (58) musste am Samstag das Dschungelcamp (RTL) verlassen. Woran es wohl lag, wem sie die Dschungelkrone gönnt und ob es wirklich so viel Streit gab, erklärt sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Verraten hat sie dabei aber auch, was sie von dem Konflikt ihrer US-Kollegin Stormy Daniels (39) mit US-Präsident Donald Trump (72) hält - sie behauptet, eine Affäre mit ihm gehabt zu haben, er streitet es ab.