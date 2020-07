Das ist ihr zweites Kind Sarah Harrison verrät stolz den Namen ihrer Tochter

Auch Schwesterchen Mia freute sich auf ihre Spielgefährtin

Zudem veröffentlichten die Harrisons am Mittwoch ein Video bei YouTube, das unter anderem Ausschnitte aus der Schwangerschaft und aus der Klinik zeigt. Am Montag hatte die 29-Jährige die Geburt öffentlich gemacht. In ihren Instagram Stories schrieb sie: "Wir dürfen unsere kleine Prinzessin in den Armen halten. Es ist alles super verlaufen und uns geht es allen gut. Genießen jetzt unsere Kuschelzeit und melden uns die Tage bei euch!"