Das ist ihr Fashion-No-Go Nazan Eckes: "Ich liebe Schuhe, und zwar in jeder Form"

Und in welchen Outfits sieht Ehemann Julian Khol seine Frau am liebsten? "In lässigen Looks oder in Sportsachen. Aber auch einen schönen Red-Carpet-Look weiß er zu schätzen", so Eckes. Ihr ganz persönliches Fashion-No-Go sind "Klamotten, die mindestens eine Nummer zu klein sind. Wie bei Schuhen ist auch hier die gute Passform super wichtig", so die Moderatorin.