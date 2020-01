Das ist ihr Ehegeheimnis Sandra Maischberger und Jan Kerhart: Silberhochzeit in New York

Die Silberhochzeit feierte das Paar im vergangenen Jahr in New York. "Wir hatten die Premiere des Films 'Nur eine Frau' beim Tribeca-Filmfestival und ich bin mit meinem Mann einfach ein paar Tage dageblieben", erinnert sich die Wahl-Berlinerin. "Wir lieben diese Stadt, waren essen, in einem Konzert." Doch es gab auch einen kleinen Wermutstropfen, denn in Anbetracht der "Silberhochzeit", habe sie sich "plötzlich so alt" gefühlt. Bei dem Begriff habe sie sich früher immer "grauhaarige Menschen vorgestellt, die am Stock gehen" und Enkel, die sich auf dem Fest langweilen.