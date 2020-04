Das ist ihm wichtig Emotionale Worte: Til Schweiger dankt den Corona-Helfern

Es selbst muss seine Projekte auf Eis legen

Schweiger hatte vor wenigen Tagen in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärt, dass ihn die Corona-Krise gezwungen habe, alle seine Projekte zunächst auf Eis zu legen. Im Gegensatz zu vielen anderen, sei dies für ihn finanziell aber noch verkraftbar. Schweiger bezieht sich in seinem Video auch darauf. Das sehr lange Interview sei "nur sehr gekürzt" wiedergegeben worden. Unter anderem sei sein darin ausgedrückter Dank an die Ärzte und Pfleger nicht wiedergegeben worden. Deshalb habe er auch dieses neue Video aufgenommen.