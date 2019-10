Das ist die Unfallursache Nach schwerem Autocrash: Kevin Hart bricht sein Schweigen

Am 1. September ist US-Komiker und Schauspieler Kevin Hart (40, "Jumanji: Willkommen im Dschungel") bei einem Autounfall schwer am Rücken verletzt worden. Seitdem gibt es immer wieder Updates zu seinem Gesundheitszustand über Dritte, doch selbst hat sich der 40-Jährige noch nicht zu Wort gemeldet. Nachdem am Donnerstag von den Ermittlern der Bericht zur Unfallursache veröffentlicht worden war, hat Kevin Hart nun sein Schweigen gebrochen.