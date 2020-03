Das ist der wahre Grund Brad Pitt verpasste BAFTA Awards wegen OPs seiner Töchter

Brad Pitt (56) hatte sich bei den BAFTA Awards Anfang Februar wegen "Familienangelegenheiten" entschuldigen lassen. Seinen Preis als "Bester Nebendarsteller" für seine Leistung in "Once Upon a Time... in Hollywood" nahm Pitts Co-Star Margot Robbie (29) in Vertretung entgegen. Nun scheint auch klar zu sein, warum der 56-Jährige bei der Verleihung der "britischen Oscars" zugegen war: Er wollte für seine Töchter da sein, die sich einer Operation unterziehen mussten.