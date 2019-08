Zum Jahresende ist Schluss mit der Produktion der ZDF-Serie, die Anfang 1978 zunächst als "SOKO 5113" gestartet war, wie das ZDF am Freitag in Mainz mitteilte. Sie zählt damit zu den am längsten laufenden Serien Deutschlands. Den Sendeplatz am Montag um 18 Uhr sollen sich ab 2021 die "SOKO Potsdam" und die "SOKO Hamburg" teilen.