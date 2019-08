Das Internet möchte trollen Trump Tower soll bald in der Obama Avenue stehen

Was wohl Donald Trump (73) von der Aktion hält? Internetnutzer haben eine Petition gestartet, um den Abschnitt der Fifth Avenue in New York umzubenennen, an dem der Trump Tower steht. Laut der Petition soll der Wolkenkratzer künftig in der "President Barack H. Obama Avenue" stehen. Die Petition soll dem New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio (58) vorgelegt werden und steht derzeit bei mehr als 265.000 Unterschriften.