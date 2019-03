Wegen Hoeneß: Salihamidzic ist genervt

Sportdirektor Hasan Salihamidzic sorgte nach der Partie für Lacher und Raunen in der Mixed Zone. Angesprochen auf eine Aussage, die Präsident Uli Hoeneß zuvor gemacht hatte, antwortete "Brazzo" sichtlich genervt: "Was sagen Sie mir immer, was der Uli Hoeneß gesagt hat? Das interessiert mich doch nicht, was der Uli Hoeneß gesagt hat. Jede Frage fängt mit Uli Hoeneß an. Uli Hoeneß, Uli Hoeneß. Wollt Ihr mich was fragen? Wenn der Uli Hoeneß was sagt, dann fragt doch Uli Hoeneß alles. Ich will doch nicht Uli Hoeneß' Aussagen kommentieren. Das interessiert mich doch nicht."