Das hilft wirklich Schöne Haut im Winter: Fünf hilfreiche Tipps

Die richtige Ernährung für einen strahlenden Teint

Trockene Haut ist nicht nur unangenehm, sie begünstigt auch die Faltenbildung. Daher sollte man Öle nicht nur äußerlich anwenden, sondern auch reichlich ins Essen mischen. Leinöl beispielsweise kann schon morgens gut in den Joghurt oder ins Müsli gemischt werden, Olivenöl nährt die Haut auch von innen. Egal welches Öl man wählt, wichtig ist nur, dass es pflanzlich und kaltgepresst ist. Des Weiteren helfen Omega-3-Fettsäuren gegen trockene Haut, welche besonders hoch dosiert in Lachs und anderen öligen Fischsorten wie etwa Makrelen sowie in Walnüssen enthalten sind. Und natürlich sollt man auch im Winter mindestens zwei Liter Wasser pro Tag trinken, damit der Körper genügend Flüssigkeit bekommt.

Auf ein gesundes Raumklima achten

Im Winter ist es besonders wichtig, auf die richtige Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit zu achten. Tagsüber sind im Wohnbereich um die 20 Grad Celsius ideal, mehr trocknet die Haut aus. Auch regelmäßiges Lüften ist Pflicht, da ansonsten die Luftfeuchtigkeit im Raum stark sinkt. Dreimal täglich Stoßlüften ist das Minimum.