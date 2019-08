Das Haus am See, Brothers Grimm, ... TV-Tipps am Dienstag

Sandra Bullock führt in "Das Haus am See" (kabel eins) eine besondere Fernbeziehung mit Keanu Reeves. In "Um Himmels Willen" (Das Erste) steht die Zukunft des Magdalenen-Ordens auf dem Spiel. Außerdem gehen die Hochstapler "Brothers Grimm" (Tele 5) auf Hexenjagd.