Das hat sie umgehauen Dennis Quaid bestätigt Verlobung mit Laura Savoie

Demnach befand sich der Schauspieler während der Premiere seines neuen Films "Midway" diesbezüglich in Plauderlaune. "Es passierte am nödlichsten Punkt von Oahu, in der Turtle Bay", so Quaid. "Es war recht spontan" und sei "eine ziemliche Überraschung" gewesen. "Ich hatte den Ring in meiner Tasche, es war quasi der Plan seit eineinhalb Monaten. Ich wollte, dass es privat bleibt."