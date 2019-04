Das hat er gelernt Justin Bieber meldet sich aus der Therapiestunde

Sänger Justin Bieber (25, "Purpose") ist derzeit in Therapie. Wie es ihm damit geht, verrät er in seiner Instagram Story: "Es ist cool, einen gesunden Geist und gesunde Emotionen zu haben", kommentiert er ein Foto, das ihn offenbar bei einer Therapiesitzung zeigt. Mitte Februar war bekannt geworden, dass sich der Sänger in Behandlung begeben hat.