Das hat er aus dem Misserfolg gelernt George Clooney: "Batman & Robin" war kein guter Film

George Clooney (58) ist einer der erfolgreichsten Schauspieler in Hollywood. Doch auch er hadert mit so manchem Film, bei dem er seiner Ansicht nach schauspielerisch nicht überzeugt hat. Dazu gehört auch "Batman & Robin", der 1997 in die Kinos kam. Im Podcast des "Hollywood Reporter" gab er nun zu: "Ich habe Batman gespielt und das nicht gut. Es war auch kein guter Film", so der Oscarpreisträger.