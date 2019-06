Das größte Picknick der Stadt Mit Radio Gong 96.3 in den Olympiapark

Am Sonntag, 23. Juni, wird der Olympiapark ab 11 Uhr wieder zur größten Picknick-Wiese, die die Stadt je gesehen hat – auf der Halbinsel am Olympiasee. Hier können die Picknicker nicht nur Selbstmitgebrachtes, sondern auch leckere Schmankerl von zahlreichen Ständen genießen. Also Decke und Brotzeitkorb schnappen - und nix wie hin zum größten Picknick der Stadt!