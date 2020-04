Mareile Höppners Kindheit und erste Karriereschritte

Mareile Höppner wurde am 12. Mai 1977 in Hamburg geboren und wuchs in Lübeck als Kind zweier Lehrer auf. Nach ihrem Abitur am Johanneum zu Lübeck schien sie zuerst in die Fußstapfen ihrer Eltern treten zu wollen: An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel studierte sie Deutsch und evangelische Religion auf Lehramt, brach das Studium allerdings ohne Abschlussprüfung ab.