Wenn "Let's Dance" am 15. März in eine neue Staffel startet, wird es eine ganz besondere Premiere geben: Sängerin Kerstin Ott (37) darf als erste Amateurtänzerin in der Geschichte der Show mit einer Profitänzerin über das Parkett fegen. Bisher gab es nur die "klassische" Paartanz-Konstellation, also ein männlicher Promi mit einer Profitänzerin oder umgekehrt.