Zeit für die Becker-Faust

Solide bis gute Leistungen lieferten zu Beginn Moderatorin Nazan Eckes (42) sowie Modedesigner Thomas Rath (52) mit ihren jeweiligen Tanzpartnern ab. Weniger Glück hatte wieder einmal Kerstin Ott (37): "Keine Hüftbewegung, keine Swivelschritte" konnte Juror Llambi bei der DJane erspähen. Und so reckte selbst Jorge González (51) gewohnt adrett, aber ungewohnt betrübt nur drei Zähler in die Höhe, sieben waren es am Ende insgesamt - der Tiefstand des heutigen Abends.