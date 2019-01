Das gab es auf der Messe zu sehen CES in Las Vegas: Die Technik-Trends 2019

In eine ähnliche Kerbe schlägt die aktuelle 2019er Variante von Samsungs "The Frame" - ein QLED-TV, der aussieht, als ob er in einen schlichten Bilderrahmen eingefasst ist. Auch hier dreht sich alles um den Gedanken, dass ein Fernseher nicht mehr als solcher zu erkennen ist. Wird "The Frame" nicht gerade zum Schauen der aktuellen "Game of Thrones"-Folge oder des neuesten Blockbusters verwendet und abgeschaltet, werden Kunstwerke oder eigene Fotos in dem Rahmen angezeigt. So wird aus dem Fernseher ein normales Bild an der Wand. Außerdem ist Samsungs Sprachassistent Bixby verbaut.