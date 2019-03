Das freie Leben ruft Daniel Roesner steigt bei "Alarm für Cobra 11" aus

Ausstieg keine Überraschung für Atalay

Noch bis Ende des Jahres ist Daniel Roesner gemeinsam mit Erdogan Atalay (52) in der 34. Staffel von "Alarm für Cobra 11" zu sehen. Erstmals war Roesner im April 2016 in der Serie erschienen. Für Atalay ist Roesners Ausstieg keine Überraschung. Er habe sich von Anfang an gedacht, dass Roesner nicht bis in "alle Ewigkeit" dabei sein werde, so der 52-Jährige gegenüber RTL. Roesner sei ein "zu großer Freigeist".