Das Finale steht vor der Tür Bluthund, Wurm, Zwiebelritter: Die geheimen "Game of Thrones"-Stars

Podrick Payn

"Einen treueren Knappen als dich hat es nie gegeben" - mit diesen Worten hat Tyrion Lennister (Peter Dinklage) seinen Gefährten Podrick Payn (Daniel Portman) geehrt. Wirkte der schusselige Jungspund zu Beginn noch wie sicheres Madenfutter, entwickelte er sich an der Seite der rustikalen Brienne von Tarth zu einem schusseligen Fan-Liebling. Der, nur nebenbei, auch ohne sein Schwert bestens bestückt sein soll, glaubt man der verzückten Damenwelt von Westeros.

Bronn

Ein weiterer Wegbegleiter von Tyrion steht in der Zuschauergunst mindestens so hoch wie das schwarze Schaf der Lennister-Familie selbst. Der liebenswerte Schurke und Opportunist mit Herz aus Gold, Bronn (Jerome Flynn). Er eroberte trotz oder gerade wegen seiner ehrlichen Art ab dem ersten Auftritt die Herzen der Fans. Und das, obwohl er doch einst so treffend das Leben in Westeros mit den Worten zusammenfasste: "Wenn du Zeit damit vergeudest, Leute dazu zu bringen dich zu lieben, dann wirst du nur der beliebteste Tote der ganzen Stadt." Wollen wir es nicht hoffen, Bronn!

Grauer Wurm und Missandei

Das schillerndste Liebespaar der Serie ist natürlich Daenerys und Jon. Doch abseits des ganz großen Rampenlichts hat sich ein tragisches Pärchen herauskristallisiert, dessen Schicksal den Serien-Fans am Herzen liegt. Der mutige Soldat Grauer Wurm (Jacob Anderson) und die Beraterin der Mutter der Drachen, Missandei (Nathalie Emmanuel), hatten früh Augen füreinander. Ob ihre Liebe nach dem Krieg mit den Weißen Wanderern Bestand haben kann? Ab 15. April können es die deutschen Zuschauer via Sky herausfinden.