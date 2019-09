München - 1860-Trainer Daniel Bierofka scheint es derzeit in der Hand zu haben, ob Neulöwe Dennis Erdmann seine Karriere als Fußballprofi beenden muss. "Ich will ein ganz normales Leben führen wie jeder andere Arbeiter auch. Da gehört es dazu, ab und an ein Bierchen zu trinken", erklärte der 28-jährige Neuzugang der Sechzger in einem Interview mit "Spox": "Wenn ich das nicht mehr darf, höre ich mit dem Profifußball auf."