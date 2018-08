Das erwartet ihn So schafft er den Entzug: Jenny Elvers drückt Jan Ullrich die Daumen

"Man muss es selbst wollen"

Jenny Elvers hat damals zwölf Wochen in der "My Way Betty Ford Klinik" in Bayern verbracht. Besonders wichtig sei es, so Elvers, "ob man sich wirklich helfen lassen will und ob man einen Therapeuten findet, mit dem man kann und der es schafft, einen zu knacken [...]". Bei Elvers sei vor allem der körperliche Entzug "sehr schmerzhaft" gewesen, da sie "viel mehr körperlich als geistig vom Alkohol abhängig war".