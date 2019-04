Das erwartet die Leser "The Mister": So ist das neue Buch von E. L. James

Und nicht nur in Alessias Vergangenheit tun sich Abgründe auf. Lord Maxims adelige Verwandtschaft taugt auch nicht gerade zur Vorzeige-Familie. Er selbst hat unter anderem eine Affäre mit seiner Schwägerin. Zwar ohne SM-Einlagen, aber auch auf explizite Sex-Szenen müssen die Leser in "The Mister" nicht verzichten. Darüber hinaus versucht James hier ernste Themen anzuschneiden. Was "The Mister" aber vor allem sein will, ist eine große Lovestory, "eine Aschenputtel-Geschichte für das 21. Jahrhundert", wie James selbst es ausdrückt.