Das erwartet die Fans "Großstadtrevier" startet in die letzte Staffel mit Jan Fedder

Letzter Auftritt in "Schlüsselmomente"

Vor seinem Tod konnte Fedder noch für sieben der 16 neuen Episoden vor der Kamera stehen. Allerdings war er krankheitsbedingt schon seit einiger Zeit auf den Rollstuhl angewiesen, wie er in einem Interview öffentlich machte. Zum letzten Mal in seiner Paraderolle als kauzig-liebenswerter Bulle Dirk Matthies ist er in "Schlüsselmomente" zu sehen. Ausgestrahlt wird diese Folge am 23. März 2020.