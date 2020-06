Da ist aber auch der etwa 30-Jährige im Kaufhof am Stachus, der halb schreit, halb argumentiert und viel gestikuliert. Seine beiden älteren Kolleginnen hören gebannt zu: "Ich hab aufgehört, zu zählen, wie viele Chefs wir in den letzten Jahren hatten. Was die alles verbockt haben!", sagt er, "und jetzt sollen wir alle unsere Arbeit verlieren?!"

Er spricht von unzähligen Tagen, an denen er erkältet seinen Dienst angetreten habe, immer mit spürbarem Druck, Leistung zu bringen. Dann stellt er eine verzweifelte Frage, auf die natürlich keiner die Antwort kennt: "Wofür das Ganze?" Alle schweigen für ein paar Sekunden, blicken auf den Boden. Der nächste Kunde bricht die Stille.

Karstadt- und Kaufhof-Filialen: Es geht um Stolz und Kränkung

Auch Stammkunden – tendenziell ältere Münchner – sind traurig, dass die Kaufhauslandschaft mit einem Schlag ausgedünnt wird. Waltraud J. (84) etwa, vom Leonrodplatz. "Zum Heulen! Ich kann mich erinnern, wie Ende der 60er der Karstadt am Nordbad mit einer großen Feier eingeweiht wurde", sagt sie.

Ein nie gesehenes Einkaufsparadies, wo man einfach alles bekommt, was man im Alltag braucht, aus einer Hand. Ein breites Angebot, wie es die Liefer-Riesen wie Amazon in die Online-Welt übertragen haben. Waltraud J. schätzt an Karstadt vor allem die Lebensmittelabteilung. "Feinkost und Fisch sind extrem gut", sagt Waltraud J.

Und wofür sie heute gekommen sei? "Um den Karstadt-Mitarbeitern zu erzählen, wie toll der Spargel geschmeckt hat, den ich kürzlich kaufte. Und wenn noch einer da ist, kaufe ich gleich wieder welchen", sagt sie.

Das Drama um die Karstadt- und Kaufhof-Filialen ist auch eine Geschichte von Stolz und Kränkung. In der viel gelobten, bestimmt 20 Meter langen Fleisch-, Fisch- und Käsetheke im Karstadt-Untergeschoss am Nordbad hört man eine ältere Mitarbeiterin: "Ich will kein Sozialfall werden, ich will mein Leben selbst finanzieren, meine laufenden Kosten selbst bezahlen. Die Abfindung wird ja nicht bis zur Rente reichen."

