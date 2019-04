Das Ende naht "The Big Bang Theory": Das Finale rührt Kaley Cuoco zu Tränen

Das Ende von "The Big Bang Theory" naht. Am 16. Mai flimmert in den USA die finale Episode der beliebten Sitcom über die Bildschirme. Die Schauspieler haben nun das Drehbuch zum Serien-Ende erhalten, wie etwa Kaley Cuoco (33) ihren Fans via Instagram mitgeteilt hat. Cuoco ist seit der ersten Episode als Penny zu sehen und ihr geht der Abschied besonders nahe. Sie hat beim Lesen des Drehbuchs jede Menge Träne vergossen.