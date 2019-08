München - Am Freitagnachmittag landete Renato Sanches in Lille. Nach erfolgreichem Medizincheck setzte er sein Autogramm unter einen Fünfjahresvertrag. So schnell kann’s gehen. Im Juli noch für unverkäuflich erklärt, weil mit großem Potenzial gesegnet, Ende August ruckzuck verkauft. Der ehemalige "Golden Boy" Sanches, der beste Nachwuchsspieler der EM 2016, wechselt also vom FC Bayern zum französischen Erstligisten OSC Lille. Dies bestätigte der Deutsche Rekordmeister am Freitagabend auf seiner Homepage.