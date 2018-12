Das Ende der Superhelden Die Sternstunden von Arjen Robben und Franck Ribéry beim FC Bayern

7.5. 2011, St. Pauli – Bayern 1:8

Die Münchner feiern ihren höchsten Auswärtssieg in der Bundesliga. Ribéry und Robben gelingt jeweils ein Doppelpack. Robben liefert drei Vorlagen, Ribéry steuert einen Assist bei.

17.4. 2012, Bayern – Real Madrid 2:1

Für Aufregung sorgt vor allem das, was in der Halbzeitpause des Halbfinal-Hinspiels der Champions League passiert. In der Kabine verpasst Ribéry Robben nämlich ein Veilchen am Auge. Der Franzose ist sauer, weil Robben Toni Kroos und nicht Ribéry einen Freistoß schießen lässt. "Dass es auch mal Streit gab auf dem Platz oder in der Kabine, das liegt auch an unserem Ehrgeiz, unserer Mentalität", sagt Robben.

"Am Anfang war es manchmal schwierig. Heute sind wir richtig gute Freunde", sagt Ribéry, dessen handgreiflicher Jähzorn (gegenüber einem französischen Journalisten) Robbéry kürzlich aber auch noch um den "Bambi" brachte.

19.5. 2012, Bayern – Chelsea 4:5 n.E.

Das Drama dahoam im Champions-League-Finale können auch Robbéry nicht verhindern. Vor allem Robben wird dabei zur tragischen Figur, er verschießt in der Verlängerung einen Foulelfmeter.

25.5. 2013, Bayern – Dortmund 2:1

Die Krönung in der Königsklasse folgt ein Jahr später im deutschen Finale. An der Entstehung von Mario Mandzukics 1:0 sind beide beteiligt. In der 89. Minute leitet Ribéry per Hacke auf Robben weiter, der das Siegtor erzielt. Der Arjen hats gemacht! "Bei uns reicht ein Blick und jeder weiß, was der andere denkt. Das ist Chemie", sagt Robben. Ein letztes gemeinsames Ziel haben die Oldies noch. "Ich träume davon, nochmal die Champions League zu gewinnen", sagt Ribéry. Auch Robben will nochmal "in der Königsklasse angreifen. Wir wollen ins Finale." Es wäre eine würdige letzte Bühne für Robbéry.