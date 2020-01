"Das Ende der Beziehung" Gillian Anderson möchte nicht mit ihrem Partner zusammenleben

In der Netflix-Serie "Sex Education" gibt sie Ratschläge in Sachen Beziehung, Liebe und Sex. In ihrem Privatleben setzt Gillian Anderson (51, "Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI") auf eine durchaus ungewöhnliche Regel: Keine gemeinsame Wohnung mit ihrem Partner. Wie sie in einem Interview mit "The Times" sagte, hält sie es für besser, nicht mit Peter Morgan (56, "Bohemian Rhapsody") zusammenzuleben.