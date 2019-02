"Das Ende der Ära Pelz" PETA reagiert auf Shitstorm nach Lagerfeld-Tweet

Das Statement inmitten des ersten Schocks über Lagerfelds Tod kam in den Sozialen Medien nicht gut an. Dem Verein wird vorgeworfen, den Tod des Designers in eine Anti-Pelz-Kampagne verwandeln zu wollen. PETA solle für alle Lebewesen Mitgefühl zeigen, nicht nur für Tiere, so der allgemeine Tenor.