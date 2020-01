Schnell geriet das Erdöl in den Fokus. "Dieser Stoff ist so wertvoll, dass man ihn deutlich sinnvoller einsetzen könnte, als ihn täglich zu verbrennen und für Unmengen an CO² in der Luft zu sorgen, was ja wiederum den Klimawandel befeuert", sagt Hahn. Die Idee von Laurin Hahn und Jona Christians: ein Elektroauto für jedermann, minimalistisch sowie effizient.

Klimawandel als Antrieb

In der Pullacher Garage, etwa zwei Mal vier Meter groß, entstand nach unzähligen Stunden Eigenarbeit der erste Prototyp. Hahn entschied sich, Elektrotechnik zu studieren, Christians Informationstechnologie und Physik. Schritt für Schritt ging es vorwärts.

Vor einigen Monaten meldeten sich Investoren bei Hahn und Christians. Man wollte ihnen das Projekt samt Markennamen abkaufen. Solche Angebote können verlockend sein. Doch die Investoren interessierten sich offenbar nur für einzelne Elemente von Sono: wie etwa die Solarzellen, die großflächig verbaut sind. "Die Investoren hätten die Marke zerschlagen. Das Start-up Sono würde heute nicht mehr existieren, wenn wir verkauft hätten", sagt Hahn. "Aber wir wollen dieses Auto tatsächlich ausliefern. Das ist uns sehr wichtig." Etwa 10.000 Bestellungen seien bereits eingegangen.

Für die Gründer ist es ein Herzensprojekt. Eines, das einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten und nicht nur "irgendein E-Auto" sein soll. Deshalb beschlossen die Münchner, ihre Firma zu behalten und Ende November 2019 mit ihrem 50-Millionen-Euro-Crowdfunding in die Offensive zu gehen.

Investoren wurden abgelehnt

Mit dem Geld wollen sie ihr Produkt entscheidend weiterentwickeln. "Wir brauchen als Nächstes Serienprototypen", sagt Hahn. "Wenn alles glatt läuft, können wir vielleicht noch 2021 die ersten Serienfahrzeuge ausliefern."

Sono geht mit dem Modell Sion einen ungewöhnlichen Weg, der aber Kosten einspare. Hahn zählt auf: "Wir haben nur ein Modell mit einer Variante, einer Farbe und einer Innenausstattung, keine eigene Fabrik, brauchen kein Händlernetz, weil wir einen Online-Direktvertrieb bevorzugen und wir müssen keine Millionenbeträge für Presswerkzeuge ausgeben, weil alles in Auftragsarbeit gefertigt wird." 43.000 Autos pro Jahr sind das erste große Etappenziel.

Über eine Solaranlage am Fahrzeug wird die Batterie geladen. Bei Tageslicht kann sie so viel Strom erzeugen, dass sie laut Hahn Energie für etwa 35 Kilometer bereitstellt. Die durchschnittliche Pendlerstrecke ist in Deutschland nicht länger. Vorausgesetzt also, man fährt jeden Tag mit dem Sono Sion nur in die Arbeit, könnte man, ohne ein einziges Mal aufzuladen, ganzjährig fahren. Der Sono-Slogan dazu: "Das Auto, das sich selbst lädt." Kosten soll es etwa 25.500 Euro.

