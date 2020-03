Ob am Strand oder beim Pärchenshooting: Das breite Lächeln, die schlanke Silhouette und die dunkle Mähne der Damen gleichen sich – und sogar Dieter und Franjo haben bei genauerem Hinsehen die gleiche Haltung, die gleiche Frisur, das gleiche Strahlen. Verona Pooth findet's "lustig", Dieter Bohlen trinkt Tee

Während Verona die Bilder als Collage postet ("so lustig"), scheint Dieter der Foto-Doppler allerdings nicht weiter zu kümmern: Er widmet sich buchstäblich bodenständigeren Zeichen weiblicher Zuneigung. Carina habe ihm heute "so einen Wundertee" gemacht, postet er in seiner Story. Was drin ist, will ein Fan wissen. "Koriandersamen, Fenchelsamen, Kümmel oder so".

Und das wiederum klingt nicht nach junggebliebener Männer-Pose – sondern eher nach Hausrezept: Hat der Poptitan neben seinem starken Rücken vielleicht gerade eine Magenentzündung?

