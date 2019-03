"Das David-Konzept" Markus Mingers: "Wir müssen uns selbst auf Erfolg programmieren"

In seiner Karriere hat er schon nahezu alles erlebt, was man erleben kann, wenn man sich für die Rechte von Verbrauchern gegenüber vermeintlich Stärkere einsetzt. Seine Erfahrungen hat er nun in seinem Buch "Das David-Konzept: Die Kunst, Übermächtige zu bezwingen" zusammengefasst. Darin zeigt er nicht nur, welche innere Haltung, welches Denken und welche Art des Handelns Erfolg begünstigen, sondern auch, welche Einstellungen, Verhaltensmuster und Glaubenssätze das Gegenteil bewirken. "Es liegt an jedem selbst, zu entscheiden, ob man erfolgreich und glücklich ist", stellt Mingers im Interview klar.