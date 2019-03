Das bringt die Zukunft Zum Geburtstag von Twitter: Diese Neuerungen kommen auf Nutzer zu

Am 21. März 2006 setzte Twitter-Gründer Jack Dorsey (42) seinen ersten Tweet mit gerade einmal 20 Buchstaben ab. Dorsey schrieb: "just setting up my twttr" ("Richte nur gerade mein Twttr ein"). Mittlerweile scheint sich Twitter allerdings mehr an die Konkurrenz von Instagram und Snapchat angleichen zu wollen, denn gerade erst hat das Social Network in seiner App die Kamera-Funktion erweitert. Ganz nach dem Motto: "Sehen. Aufnehmen. Twittern." Nun ist es sehr viel schneller möglich auf die Kamera zuzugreifen und Fotos oder Videos aufzunehmen. Außerdem können Bilder und Clips beschriftet und beispielsweise auch mit Hashtags versehen werden.