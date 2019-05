Deutschland: "Für das Team ist einiges drin", meint Ehelechner, "so einen starken Kader hatten wir noch nie bei einer WM. Vor allem ist mit Draisaitl einer der fünf besten NHL-Spieler in unseren Reihen. Kahun darf man auch nicht vergessen." Trotzdem warnt der Experte: "Man sollte nicht den Fehler machen und die ganze Last auf den NHL-Profis abladen!" Aber auch so verfüge der junge Kader über viel Potenzial. Prognose: Gruppenplatz 3